Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что делить Сирию на зоны влияния разных стран недопустимо, это относится и к северо-востоку страны. Такое заявление российский лидер сделал на трехстороннем саммите по урегулированию ситуации в Сирии, проходящем в понедельник, 16 сентября, в Анкаре.

По словам президента РФ, проблемы безопасности на северо-востоке Сирии, "как и в других частях страны должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности".

Путин также отметил, что участники саммита - РФ, Турция и Иран - должны предпринять дополнительные усилия для изгнания террористов из сирийского Идлиба. Кроме того, президент РФ на этой встрече сообщил о том, что состав Конституционного комитета Сирии полностью определен.

Путин в ходе саммита также коснулся вопросов помощи жителям Сирии. "Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН и ее профильные агентства активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии, будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо-, электроснабжения школ и больниц", - сказал российский лидер.

По словам главы российского государства, "такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам, без какой-либо дискриминации, политизации и предварительных условий".

16 сентября Путин проводит трехсторонний саммит с участием лидеров Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Нынешнее мероприятие стало уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее 16 сентября по итогам переговоров с Эрдоганом Путин говорил, что члены Конституционного комитета Сирии не должны подвергаться давлению извне.