Песков заявил, что у РФ, Турции и Ирана нет планов по совместной операции в Сирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Речи о совместной военной операции РФ, Ирана и Турции по ликвидации террористов в сирийском Идлибе пока не идет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам саммита трех стран в Анкаре.

"Нет, нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он прокомментировал прозвучавшее в ходе итоговой пресс-конференции президентов заявление Владимира Путина о необходимости дополнительных шагов по борьбе с террористами в Идлибе. По словам Пескова, речь идет о шагах по повышению эффективности борьбы с экстремистами.

"Дело в том, что значительная часть Идлиба находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими СБ ООН. И, соответственно, прекращение огня не распространяется на террористические организации. С ними будет продолжаться борьба", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в ходе саммита по урегулированию сирийского конфликта Путин заявил, что вместе с президентами Турции и Ирана достиг соглашения о принятии мер по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе. Россия готова поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций против террористов, отметил президент РФ.

"Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ) радикальные группировки. Мы не можем с этим мириться, поэтому договорились с господином (президентом Турции Реджепом Тайипом - ИФ) Эрдоганом, господином (президентом Ирана Хасаном - ИФ) Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", - сказал Путин.

Путин добавил, что режим прекращения боевых действий "никогда не распространялся на террористов". "При этом, безусловно, все мы, хочу подчеркнуть, должны предпринять все необходимое для предотвращения любого ущерба гражданскому населению", - сказал президент РФ.