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РФ, Турция и Иран договорились защищать мирное население и своих военных в Сирии

РФ, Турция и Иран договорились защищать мирное население и своих военных в Сирии
Главы России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани
Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия, Турция и Иран согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения и военнослужащих стран-гарантов в районе Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Анкаре, посвященном урегулированию сирийского конфликта.

Лидеры трех стран Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани "выразили озабоченность в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарного положения внутри и вокруг зоны в результате продолжения эскалации и согласились предпринять конкретные меры по снижению числа нарушений".

Три президента высказали серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием присутствия террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в зоне и подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГ (запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ, прочих террористических групп, которых признал таковыми СБ ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у РФ, Ирана и Турции нет планов по совместной военной операции для ликвидации террористов в сирийском Идлибе. Так Песков прокомментировал заявление Путина, прозвучавшее в ходе итоговой пресс-конференции на саммите в Анкаре, о необходимости дополнительных шагов по борьбе с террористами в Идлибе.

Владимир Путин Сирия Идлиб

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