Восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гонконге

Поезд метро, сошедший с рельсов в Гонконге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали при сходе с рельсов трех вагонов поезда в Гонконге, четверо отправлены в больницу, пишет во вторник издание South China Morning Post.

Министр транспорта и жилищного строительства Гонконга Фрэнк Чан Фан назвал инцидент чрезвычайно серьезным и призвал начать расследование. Оператор железных дорог MTR планирует сам заняться выяснением обстоятельств происшествия.

По данным издания, сход вагонов с рельсов произошел на развилке. Сообщается, что на вторник были запланированы работы на участке железнодорожного полотна, и они как раз проводились во время инцидента.

Представитель MTR отметил, что ремонт проходил рядом, но не на том же отрезке пути, на котором вагоны сошли с рельс. Он также подтвердил правдивость снимков, на которых видна трещина на рельсе, но подчеркнул, что пока нельзя наверняка связать повреждение с инцидентом.

Как сообщалось, поезд сошел с рельс в утренний час пик.

Ранее на железнодорожных станциях оператора MTR проходили антиправительственные протесты.