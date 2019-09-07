Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Протестующие на станции Тун Чун в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Гонконге участники протестов решили провести акции на железнодорожных станциях и в торговых центрах, принадлежащих оператору железнодорожной системы MTR. Об этом в субботу сообщает сайт издания The South China Morning Post.

Ранее протестующие угрожали снова собраться в аэропорту, однако полиция и власти приняли меры, чтобы не допустить помех в его работе.

Протесты продолжаются несмотря на то, что глава Гонконга Кэрри Лэм объявила о планах отозвать вызвавший большой резонанс законопроект об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. Позднее она подчеркнула, что решение она приняла самостоятельно, но Пекин ее поддержал.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 14-ю неделю подряд. Первоначально демонстранты требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект об экстрадиции, но позднее повестка расширилась.