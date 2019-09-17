"Роскосмос" договорился с Китаем о совместном исследовании Луны и дальнего космоса

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководители госкорпорации "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрации Дмитрий Рогозин и Чжан Кэцян подписали два соглашения о сотрудничестве в исследовании Луны. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

В одном документе речь идет о создании и использовании Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, во втором - о координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".

Центр данных по исследованиям Луны - это будет "географически распределенная информационная система" с двумя узлами - в России и в КНР, говорится в пресс-релизе. Достигнутые договоренности предусматривают, что к проектам центра будут привлекаться национальные научные учреждения.

Соглашение о координации лунных миссий предполагает, что между аппаратом "Луна-Ресурс-1" и космическими модулями китайской миссии "Чанъэ-7" пройдут испытания по ретрансляции данных, а также что российский орбитальный аппарат будет исследовать возможные посадочные области для китайских миссий. Также стороны допускают организацию совместных космических экспериментов.

В рамках проекта "Луна-Ресурс-1" "Роскосмос" создает комплекс для контактных исследований поверхности приполярной области Луны путем облета и посадки на ее поверхность. Миссия предполагает две части с использованием двух космических аппаратов - орбитальную ("Луна-26") и посадочную ("Луна-27").

В начале 2019 года китайский космический зонд "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли. Аппарат успешно работает на поверхности Луны и передает изображения.