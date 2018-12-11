В России

В "Роскосмосе" заявили о начале "лунной гонки" между Россией, США и Китаем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В мире началась "лунная гонка" между тремя космическими державами за первенство в освоении ресурсов спутника Земли, считает замглавы "Роскосмоса" Сергей Дубик.

"Я так полагаю, что началась лунная гонка. И сейчас просто идет, наверное, некое соревнование между тремя космическими державами", - сказал Дубик на заседании Госдумы во вторник.

В РоссииРоссия отказалась участвовать в американском лунном проектеРоссия отказалась участвовать в американском лунном проектеЧитать подробнее

В рамках обсуждения в первом чтении пакета законопроектов, касающихся деятельности госкорпорации, руководитель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поинтересовался у Дубика, были ли все-таки американцы на Луне и с чем, на его взгляд, связана активизация публичного обсуждения этой темы в последнее время?

Представитель "Роскосмоса" высказал мнение, что за первенство в этой области сейчас борются три страны (РФ, США и Китай), и, в частности, "китайцы недавно посадили на темную сторону Луны свой спутник".

"И все эти разговоры (были американцы на Луне или нет - ИФ) идут о том, кто будет первым, кто будет создавать лунные базы, кто будет использовать ресурсы Луны", - добавил Дубик.

"Возвращаемся, наверное, к хорошему социалистическому соревнованию - кто первый", - заметил замдиректора госкорпорации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскосмос, Луна

Новости по теме

В России
ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
 РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии СШАРФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США
Переписка может быть обнародована в случае согласия американской стороныПодробнее
 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублейРоскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей
Компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов для того, чтобы фильтровать свою поисковую выдачуПодробнее
 Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей
Дуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состояласьПодробнее
Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеПоловина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье
Каждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характераПодробнее
 Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
 Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейЭкономикаКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Козак не стал обсуждать с белорусской делегацией скидку на газ

На Украине продлили арест российскому журналисту Вышинскому

Великобритания не стала приостанавливать выдачу инвестиционных виз

В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну накануне 100-летия писателя

Путин пообещал обратить внимание генпрокурора на дело Пономарева

Росимущество утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей

СПЧ попросил Путина устранить помехи для чтения дел репрессированных родственников

"Локомотив" разгромил "Шальке 04" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Беспилотник ВВС США пять часов летал у линии разграничения в Донбассе

Вице-премьер Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисахПользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд раз Подробнее

В Ивановской области прошел черный дождь

Михаил Федотов предложил реформировать законодательство о митингах

Глава СПЧ предложил вернуть Дню Конституции статус праздника

В "Роскосмосе" заявили о начале "лунной гонки" между Россией, США и Китаем

Сбербанк впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСекреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе Подробнее

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');