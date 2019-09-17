МИД РФ вызовет представителя КНДР из-за ЧП с браконьерами из Северной Кореи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван в МИД России во вторник в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун. Об этом заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Экипаж одной из шхун численностью свыше 45 человек напал на российских пограничников.

В результате трое сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю получили ранения различной степени тяжести, заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей спецслужбы. Там добавили, что экипаж еще одной шхуны в количестве 21 человека задержан. Также были задержаны обе браконьерские шхуны, их отправили в город Находка в Приморье.