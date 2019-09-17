Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

МИД РФ вызовет представителя КНДР из-за ЧП с браконьерами из Северной Кореи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван в МИД России во вторник в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун. Об этом заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Экипаж одной из шхун численностью свыше 45 человек напал на российских пограничников.

В результате трое сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю получили ранения различной степени тяжести, заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей спецслужбы. Там добавили, что экипаж еще одной шхуны в количестве 21 человека задержан. Также были задержаны обе браконьерские шхуны, их отправили в город Находка в Приморье.

КНДР МИД РФ

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" договорился с Китаем о совместном исследовании Луны и дальнего космоса

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Главу "Sputnik Молдова" отпустили под подписку о невыезде

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Мемуары Сноудена поступили в продажу

Мемуары Сноудена поступили в продажу

В ООН раскрыли число погибших в ходе конфликта в Донбассе мирных жителей

В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"

В сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины нашли зажигательную ракету

Восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гонконге

Восемь человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гонконге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');