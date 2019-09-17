Северокорейский дипломат отказался от общения с прессой на выходе из МИД РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп покинул здание МИД РФ, куда был вызван во вторник после инцидента с северокорейскими шхунами, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча в МИД РФ продлилась 1 час 15 минут.

Покидая здание, северокорейский дипломат отказался от общения с представителями СМИ.

Ранее о том, что северокорейский дипломат будет вызван в МИД РФ, "Интерфаксу" сообщили в департаменте информации и печати.

В ФСБ рассказали, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы, в результате три человека получили ранения.

Задержаны обе шхуны, их конвоируют в Находку.