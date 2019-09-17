Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что не знает, кто виновен в атаке на объекты нефтепрома

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии ждут экспертов ООН, которые займутся выяснением того, кто стоит за недавними атаками на объекты нефтяной инфраструктуры королевства, сообщил во вторник на пресс-конференции саудовский министр энергетики принц Абдельазиз бен Салман, которого цитирует Saudi Gazette.

По данным Saudi Gazette, он отметил, что не знает, кто несет ответственность за эти атаки.

Ранее во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что в Вашингтоне обнаружили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпущены более 20 беспилотников и крылатых ракет. По его словам, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

Собеседник телекомпании пояснил, что системы противовоздушной обороны несколько месяцев прикрывали страну с юга, защищая ее от ракет йеменских боевиков-хуситов, и потому оказались бесполезны против атаки с севера.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, атаковали беспилотники. Пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, находящийся на востоке страны. Из-за этого нефтедобыча в Саудовской Аравии была сокращена вдвое.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в их причастности к нападению, обвинив в нем власти Ирана. Те же, в свою очередь, отвергли эти обвинения.