США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

Дым от пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - США выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии велась атака с использованием более 20 беспилотников и крылатых ракет, сообщает во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

При этом представитель администрации США отметил, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии "работали" в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они были бесполезны против ракет и беспилотников, летевших с севера. Одна ракета, утверждает CBS, пролетела через воздушное пространство Кувейта.

США работают с рядом стран, анализируя данные, касающиеся этого нападения, которые могли бы помочь в составлении судебного иска к Ирану. Группа американских специалистов уже находится в Саудовской Аравии на объектах, подвергшихся нападению, она определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, находящийся на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем, согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Те, в свою очередь, эти обвинения отвергли.

Тегеран отвергает эти обвинения.