Поиск

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии
Дым от пожаров на нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - США выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии велась атака с использованием более 20 беспилотников и крылатых ракет, сообщает во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

При этом представитель администрации США отметил, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии "работали" в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они были бесполезны против ракет и беспилотников, летевших с севера. Одна ракета, утверждает CBS, пролетела через воздушное пространство Кувейта.

США работают с рядом стран, анализируя данные, касающиеся этого нападения, которые могли бы помочь в составлении судебного иска к Ирану. Группа американских специалистов уже находится в Саудовской Аравии на объектах, подвергшихся нападению, она определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, находящийся на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем, согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Те, в свою очередь, эти обвинения отвергли.

Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия США Иран

Новости по теме

Новости

Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации мемуаров

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бельгийские ученые совершили прорыв в исследовании методов борьбы с ВИЧ

Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе

МИД РФ вызовет представителя КНДР из-за ЧП с браконьерами из Северной Кореи

МИД РФ вызовет представителя КНДР из-за ЧП с браконьерами из Северной Кореи

"Роскосмос" договорился с Китаем о совместном исследовании Луны и дальнего космоса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');