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США решили применить против Венесуэлы "Пакт Рио"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - США для противостояния угрозе со стороны властей Венесуэлы инициируют применение против Каракаса Межамериканского договора о взаимной помощи (также известен как "Пакт Рио" - ИФ), сообщил американский госдепартамент.

В нем отмечается, что Вашингтон "с нетерпением ожидает встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые мы можем использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет (президент Венесуэлы Николас - ИФ) Мадуро".

Госдеп обвинил власти Венесуэлы в срыве переговорного процесса с венесуэльской оппозицией на Барбадосе, которые проходили при посредничестве Норвегии, отметив, что таким образом он продемонстрировал "нежелание серьезно заниматься возвращением демократии в Венесуэлу".

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны, Национальную ассамблею и "венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".

В то же время Госдеп подчеркнул: "Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы уже неоднократно говорили, санкции США не будут сняты до тех пор, пока Мадуро не уйдет".

Межамериканский договор о взаимной помощи ("Пакт Рио") - соглашение, подписанное большинством латиноамериканских стран, по которому нападение на любую из стран-подписантов означает нападение на все государства, участвующие в договоре.

Венесуэла вышла из договора в 2012 году.

США Венесуэла

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