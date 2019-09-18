Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер" - сказал источник.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник.

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