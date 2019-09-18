Эксперт заявил, что "нормандский" саммит поставлен под угрозу из-за действий Киева

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Киев, отказавшись подписывать "формулу Штайнмайера", поставил под угрозу предстоящий саммит глав государств "нормандского формата", считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Тем самым Киев представил себя как ненадежного и безответственного партнера", - сказал эксперт.

Вопрос разведения сил в Петровском и Золотом, равно как и другие вопросы, в условиях отказа Киева от подписания "формулы Штайнмайера" также не может быть решен положительно, полагает Чеснаков.

Ранее сообщалось, что делегация Киева на переговорах контактной группы в Минске отказалась подписывать документ, фиксирующий положения "формулы Штаймайера". Об этом рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Киев настаивает на том, чтобы ему сначала передали контроль над участком границы с Россией в Донбассе, а также на разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил собеседник агентства.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе. После выборов и после выхода окончательного доклада экспертов ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.