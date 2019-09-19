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Небензя провел встречу с новым постпредом США при ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с новой главой американской миссии при всемирной организации Келли Крафт выразил надежду на конструктивную работу в Совете Безопасности.

"Российский постпред Василий Небензя принял нового постпреда США при ООН Келли Крафт в российской миссии. Он пожелал ей удачи на новом посту и выразил надежду на конструктивную работу в Совете Безопасности", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере российской миссии при ООН.

1 августа сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН.

Должность постпреда США при ООН пустовала на протяжении 7 месяцев.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как предыдущий кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.

Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт, которая является политическим назначенцем, за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Ранее 57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

Виталий Небензя Келли Крафт

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