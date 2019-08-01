Сенат утвердил кандидатуру Крафт постпредом США при ООН

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН, сообщает Bloomberg в четверг.

По данным агентства, за Крафт было отдано 56 голосов, 34 сенатора проголосовали против ее кандидатуры.

Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что, в бытность послом США в Канаде, Крафт пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как другой кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру.

Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года. Таким образом, эта должность пустовала на протяжении семи месяцев. В настоящее время обязанности постпреда США при ООН исполняет дипломат Джонатан Коэн.

Ранее 57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.