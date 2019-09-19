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Подготовительный раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в четверг

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В четверг в США начинается подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговле, сообщают западные СМИ.

В ходе двухдневных дискуссий стороны должны подготовить почву для переговоров между сторонами на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Китайскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов КНР Ляо Мин, главой американской, как ожидается, должен стать заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш.

В центре внимания на переговорах, как считают наблюдатели, должны стать вопросы закупки Китаем в США сельскохозяйственной продукции, обменного курса китайской национальной валюты по отношению к доллару, передачи американскими предприятиями в Китае своих технологий.

Китай США

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