Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.

"Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил Трамп журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщало, что советники президента США обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.

Также Вашингтон хочет получить от Китая заверения о намерениях соблюдать права американских компаний и частных лиц на интеллектуальную собственность.

По словам источников, обсуждения ведутся в рамках подготовки к новому раунду торговых переговоров, который состоится в ближайшие недели. Сам Трамп пока не одобрил временную сделку, отмечают они.