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Лукашенко заявил, что его дети не готовятся к транзиту власти в Белоруссии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не готовятся к транзиту президентской власти в республике.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти..." Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с правительством по макроэкономическому прогнозу на 2020 год. Слова президента приводит госагентство БелТА.

При этом Лукашенко считает, что многие высшие чиновники уже начали задумываться о своей судьбе в связи с предстоящими в 2020 году очередными президентскими выборами. "Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать...", - сказал глава государства.

"Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", - заявил Лукашенко. "Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать и кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - добавил президент.

"Если Румас (премьер-министр Сергей Румас - ИФ) и Кочанова (глава администрации президента Наталья Кочанова - ИФ), вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу", - подчеркнул Лукашенко.

У Лукашенко трое сыновей - Виктор, Дмитрий и Николай. Старший, Виктор Лукашенко, в настоящее время является помощником президента по национальной безопасности и членом Совета безопасности Белоруссии.

Дмитрий Лукашенко занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Младший сын, 15-летний Николай Лукашенко учится в школе.

Белоруссия Александр Лукашенко

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