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Лукашенко не поверил в схему с сохранением Путина у власти за счет Белоруссии

Он считает, что это было бы слишком мелко для большой политики

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что рассуждения о том, будто бы российский лидер Владимир Путин хочет остаться у власти за счет присоединения Белоруссии к России, не соответствуют действительности. Он заявил об этом на встрече с украинскими журналистами, передает "БелТА".

"Знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов… ", - отметил он.

Лукашенко добавил, что знает, что у Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти. По его словам, пребывание в должности президента мелки на фоне перспектив существования независимых государств.

По его убеждению, новое поколение белорусов, которое родилось уже в период независимости, конфликтовать ни с кем не хотят, но и не позволят себе "сдать Беларусь".

Комментируя языковой вопрос, Лукашенко признал, что русский язык сейчас чаще используется, чем белорусский, на государственном уровне. Политизировать этот вопрос он "побаивается", распространение русского языка не вызывает у него "большой настороженности" и делать язык яблоком раздора он не хочет.

С Путиным у Лукашенко доверительные отношения и белорусский президент может без опаски в любой момент рассказать коллеге обо всем, "от личного до государственного", отметил он.

Он назвал "блестящими" свои отношения с нынешним президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Отношения с действующим главой Украины Владимиром Зеленским у Лукашенко еще не сложились, в личном плане их вовсе нет и политики пока "просто не ухудшают то, что есть".

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Минск Касым-Жомарт Токаев Владимир Зеленский Петр Порошенко

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