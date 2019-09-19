Германия выдала РФ подозреваемого в вербовке подростков для войны в Сирии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германия выдала России жителя Северного Кавказа, заочно обвиняемого в попытке вовлечь российских подростков в террористическую организацию в Сирии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Как отметили в СКР, процедура экстрадиции была завершена на днях, подозреваемый уже доставлен в Волгоградскую область. "В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ (эта статья дает право не свидетельствовать против самого себя - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году 19-летний уроженец одной из кавказских республик (его имя не называется), находясь на территории Германии, через популярную социальную сеть и мессенджер начал переписываться с двумя подростками из одного из регионов России "и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование", действующее в Сирии.

"В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помещали сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, "оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их "духовный наставник" объявлен в розыск".

"О том, что мужчина проживает в Германии и оттуда же вел свою пропагандистскую деятельность, стало известно в апреле текущего года. В рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан по месту своего жительства - в (немецком - ИФ) городе Хузум", - говорится в сообщении.

За попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании (ч.3 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ) на территории иностранного государства сообщники основного фигуранта были приговорены к трем годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.