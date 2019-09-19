Киев решил вернуть гражданство "адепту русского мира" епископу Гедеону

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева обязал миграционную службу отменить решение о лишении гражданства настоятеля Десятинного монастыря епископа Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеона (Харона), сообщает издание "theБабель", в редакцию которого поступил текст судебного решения.

Как сообщалось, в середине февраля 2010 года епископ Гедеон был задержан в киевском аэропорту по возвращении из США и депортирован на основании якобы имевшихся проблем с документами. Тогда же официальные органы в лице представителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна заявили, что он "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом русского мира".

Уже на следующий день, 14 февраля, украинский паспорт епископа был аннулирован. В итоге Гедеон улетел из Украины в Германию, где подал иск с требованием вернуть ему гражданство.

В УПЦ МП указывали на прямую связь этого инцидента с выступлением епископа Гедеона в Конгрессе США в феврале 2019 года, где он рассказал о гонениях на УПЦ.