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Пилоты British Airways отменили забастовку на следующей неделе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пилоты British Airways отменили запланированную на следующую неделю забастовку и призвали авиакомпанию к возобновлению переговоров, пишет Financial Times.

Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), представляющий большинство пилотов British Airlines, объявил о решении придерживаться "ответственного подхода", чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и "непоправимого ущерба" для имиджа компании.

На минувшей неделе British Airways отменила почти все рейсы из-за забастовки BALPA, при этом отметив, что готова и намерена вернуться к переговорам с профсоюзом. Следующая забастовка была запланирована на 27 сентября.

British Airways предложила увеличить зарплату пилотов на 11,5% в течение трех лет, однако профсоюз добивался более выгодных условий.

"Это искренняя попытка взять передышку, чтобы здравый смысл восторжествовал, мы не будем угрожать провести забастовку 27 сентября", - сказал FT генеральный секретарь BALPA Брайан Страттон.

В то же время представители профсоюза отметили, что если British Airways откажется от "новых содержательных переговоров", они сохранят за собой право объявить новую дату забастовки.

British Airways

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