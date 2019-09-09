Поиск

British Airways отменила практически все рейсы из-за забастовки пилотов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways отменила практически все рейсы из-за 48-часовой забастовки пилотов, требующих пересмотра условий оплаты труда.

Как следует из заявления перевозчика, сейчас нет возможности предсказать, сколько пилотов все же придут на службу и какими самолетами они могут управлять. В результате у British Airways нет другого выхода, кроме как отменить практически все рейсы. Ежедневно перевозчик совершает до 850 рейсов в день.

Авиакомпания намерена вернуться к переговорам с профсоюзом пилотов. Пока же British Airways предлагает пострадавшим пассажирам перенести полет или же вернуть стоимость билета.

Профсоюз обвиняет перевозчика в том, что British Airways получает огромные прибыли за счет простых работников. Новая забастовка запланирована на 27 сентября.

British Airways

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Хаджимба опередил на тысячу голосов Квицинию на выборах главы Абхазии

Путин и Макрон обсудили обмен заключенными между РФ и Украиной

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

В Абхазии итоги второго тура выборов президента объявят утром

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

В Японии отменили более 100 авиарейсов в связи с приближением тайфуна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');