British Airways отменила практически все рейсы из-за забастовки пилотов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways отменила практически все рейсы из-за 48-часовой забастовки пилотов, требующих пересмотра условий оплаты труда.

Как следует из заявления перевозчика, сейчас нет возможности предсказать, сколько пилотов все же придут на службу и какими самолетами они могут управлять. В результате у British Airways нет другого выхода, кроме как отменить практически все рейсы. Ежедневно перевозчик совершает до 850 рейсов в день.

Авиакомпания намерена вернуться к переговорам с профсоюзом пилотов. Пока же British Airways предлагает пострадавшим пассажирам перенести полет или же вернуть стоимость билета.

Профсоюз обвиняет перевозчика в том, что British Airways получает огромные прибыли за счет простых работников. Новая забастовка запланирована на 27 сентября.