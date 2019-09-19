Первый турецкий астронавт может отправиться в космос в 2023 году

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Отправка в космос астронавта из Турции скорее всего состоится в 2023 году, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Теоретически - это скорее всего 2023 год. 2021-2023 год - это необходимое минимальное время", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках полёта первого астронавта из Турции.

Он отметил, что вопрос о полёте турецкого гражданина в космос находится не этапе обсуждения.

"Сейчас все это в проработке с турецкой стороны. На следущий день после встречи с Эрдоганом ко мне приехала правительственная делегация Турции, которая конкретизировала все наши идеи, и начался активный процесс", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что на международном авиасалоне "МАКС-2019", который посетил и президенты России и Турции, он по согласованию с турецкой стороной сделал предложение Реджепу Тайипу Эрдогану отправить в космос астронавта из его страны в связи со столетием турецкой республики, приурочив полет к праздничной дате.