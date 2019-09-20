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Нижняя палата Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проект краткосрочного бюджета до 31 ноября был одобрен Палатой представителей американского конгресса, сообщило агентство Associated Press (AP).

Он предусматривает выделение средств после окончания 30 сентября очередного финансового года, чтобы не допустить шатдауна - прекращения финансирования государственных учреждений.

Решение было принято 301 голосом против 123.

Теперь проект документа должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом.

СМИ отмечают, что, как ожидается, между демократами и республиканцами еще возникнет напряженная борьба за принятие долгосрочного бюджета из-за разногласий по вопросам безопасности на границе с Мексикой, военным расходам.

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