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Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга

Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и потолку госдолга, об этом он написал в своем твиттере.

"Я рад сообщить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти - о двухлетнем бюджете и потолке долга...", - написал Трамп.

Президент США назвал соглашение "настоящим компромиссом", необходимым для "больших побед" армии США и ее ветеранов. Подробностей о расходах на два ближайших финансовых года Трамп не привел.

Ранее президент США запросил $750 млрд на оборонные расходы и $567 млрд на невоенные. При этом в Белом доме предупреждали, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд.

В прошлом году спор президента США с Конгрессом по вопросу о бюджете страны привел к продолжительному бюджетному кризису и приостановке работы ряда федеральных учреждений. В отпуск без содержания были отправлены около 800 тысяч госслужащих. "Шатдаун" продлился 35 дней и стал рекордным в истории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп Конгресс

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