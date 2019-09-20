Глава МИД Украины допустил возможность "большой сделки" по Донбассу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает, что в будущем будет достигнуто соглашение, решающее проблемы Донбасса и энергетической безопасности Украины одним пакетом.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal (крупная сделка - ИФ), включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - сказал Пристайко в интервью изданию "Европейской правде", опубликованном в пятницу.

Он отметил, что в переговорах между Украиной, РФ и ЕС "всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины". "Но в некоторых документах, в заявлениях (нормандского формата - ИФ) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.

В ходе интервью глава МИД также заявил, что Киев не отказывается от намерений получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО и хочет стать членом альянса. "Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ", - добавил министр.

"Когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и так далее ситуация доходит до состояния, что мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ, мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - добавил министр.

На вопрос о том, когда это будет возможным, Пристайко сказал: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда мы..."