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Зеленский намерен пригласить США к "нормандскому формату" при отсутствии прогресса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призвать присоединиться к нему президента США Дональда Трампа, а также другие государства и их лидеров.

"Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращения войны и возвращения всех наших территорий", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с Трампом.

Зеленский отметил, что встреча в "нормандском формате" должна "в первый раз в его политической жизни" пройти в существующем виде, но если формат "четверки" не будет работать, то расширять его следует и не только за счет Соединенных Штатов.

Также президент Украины сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран "нормандского формата" пока не согласована.

"Мы говорили с госпожой Меркель (на встрече 24 сентября в Нью-Йорке - ИФ) по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована", - добавил он.

Ранее Зеленский озвучил планы Украины на предстоящем "нормандском" саммите. По его словам, Киев намерен решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц и определить сроки разведения сил в Донбассе.

Владимир Зеленский Украина

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