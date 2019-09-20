Москва раскритиковала Европарламент из-за принятия "антисоветской" резолюции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятую Европарламентом резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

"Речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории. Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.

Представитель министерства отмечает, что "ничего общего с историей не имеет и утверждение евродепутатов о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года".

"При этом в резолюции нет ни слова о проводившейся западными странами политике умиротворения агрессора с целью переориентирования захватнических планов Гитлера с Запада на Восток и о кульминации этой линии - Мюнхенском сговоре 1938 года. Его участники отдали на растерзание нацистов суверенное государство - Чехословакию", - говорится в ответе представителя МИД РФ.

В нем подчеркивается, что "на фоне многочисленных упоминаний о "трудной судьбе" Польши - которая, кстати, принимала участие в упомянутом "расчленении" и заключила договор о ненападении с Берлином еще в 1934 году - подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом".

Захарова также отметила, что "попытки выстраивания внутренней повестки дня ЕС на фундаменте искажения исторической правды не приведут к победе над нетерпимостью на европейском континенте".

Представитель МИД РФ подчеркнула недопустимость искажения прошлого. "История, по нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков", - отмечает представитель МИД РФ.

Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в четверг, 19 сентября. Значительная часть документа посвящена критике действий руководства СССР. В резолюции, в частности, утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Кроме того, авторы документа пишут о том, что СССР в тот период оккупировал страны Балтии и часть Польши, а также напал на Финляндию.