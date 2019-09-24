В РАН отмежевались от обсуждения "пакта Молотова-Риббентропа" в политической плоскости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Институте российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) отмечают, что ученые ведут дискуссии о последствиях подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией от 23 августа 1939 года, и консолидированного мнения по проблеме не существует.

"Для науки разные точки зрения и дискуссии - норма жизни, многие ученые в чем-то сходятся, а в каких-то нюансах и аспектах придерживаются разных позиций. Это относится и к оценке советско-германских соглашений и их последствий. Вся эта палитра взглядов и размышлений отражена в историографии, в которой, как правило, нет простых и однозначных ответов на сложные вопросы", - сказал замдиректора ИРИ РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев, отвечая на запрос "Интерфакса".

Ученый добавил, что вопросы о том, было ли вынужденным подписание договора для Советского Союза, могут быть темой для "особого разговора", однако в институте не хотели бы выходить за рамки научного дискурса в политическую плоскость.

"Каждый из этих вопросов может быть темой особого разговора. При этом мы бы не хотели смешивать современный политический дискурс и научный подход", - добавил Журавлев.

22 сентября на странице МИД России "ВКонтакте" появилось сообщение, в котором была высказана позиция относительно договора о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года, известного как "пакт Молотова-Риббентропа".

Согласно этой позиции, подписание пакта было "вынужденным шагом, который позволил Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором", и впоследствии позволило войти в военные действия на "стратегически более выгодных для СССР рубежах, при этом население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже". "Тем самым были спасены сотни тысяч жизней", - подчеркнули в МИД.

19 сентября Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Значительная часть документа посвящена критике действий руководства СССР. В резолюции, в частности, утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Кроме того, авторы документа пишут о том, что СССР в тот период оккупировал страны Балтии и часть Польши, а также напал на Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятую Европарламентом резолюцию грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.