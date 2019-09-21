Собиравшиеся штурмовать "Зону 51" предпочли вернуться на фестиваль

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - От 75 до 100 человек собирались около ворот "Рэйчел" секретной базы ВВС США в пустыне в штате Невада, известной как "Зона 51", еще порядка 40 подошли к другому входу, но вместо запланированного штурма они предпочли вернуться на фестиваль после "разгоряченных просьб" военных, сообщает Associated Press.

По данным агентства, у входа на базу были задержаны мужчина и женщина, которую уже отпустили. Собравшимся разрешают находиться у ворот, но не пересекать границу "Зоны 51". Военные предупреждали, что откроют огонь в случае, если начнется настоящий штурм.

По словам местного шерифа, инопланетян собравшиеся так и не встретили, они возвращаются на фестиваль Alienstock, организованный в городке Рэйчел с населением 50 человек. Там собрались около 2 тысяч человек. Еще одно мероприятие проходит в городе Хико.

Отмечается, что среди собравшихся штурмовать военную базу были замечены туристы из России, Германии, Перу и Швеции.

Летом в фейсбуке было создано шуточное мероприятие "Штурм зоны 51" - секретной базы, где американские военные якобы проводят эксперименты с инопланетянами. Отметку о планах поучаствовать в штурме на странице мероприятия поставили более 2 миллионов человек. Когда организатор "штурма", 20-летний Мэтти Робертс из Калифорнии, понял, что шутка вышла из под контроля, он организовал фестиваль Alienstock.