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Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на штат Техас и вызвавшего сильные дождевые паводки, увеличилось до четырех, сообщает CBS News.

Ранее было известно о двух погибших. Тело четвертой жертвы стихии обнаружили в машине.

По данным телеканала, помощь спасателей требуется по меньшей мере 1,7 тысячи человек.

Тропический шторм "Имельда" принес в Техас не менее 43 дюймов осадков (1,09 метра). Потоками воды снесло несколько барж, которые врезались в опоры моста.

Шторм обрушился на Техас ранее на этой неделе.

США Техас Имельда

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