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Два человека погибли в штате Техас из-за тропического шторма

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Имельда" унес жизни двух человек в американском штате Техас, временно прекращен прием рейсов в аэропорту Хьюстона, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Во власти стихии оказался город Хьюстон. Затоплены дороги, жилые дома. Около 100 тыс. человек остались без электричества.

В Международном аэропорту Хьюстона временно прекращено отправление и прием авиарейсов. Отменены или отложены на более поздний срок более 900 рейсов.

В общей сложности в Техасе для оказания помощи пострадавшим задействовано почти 2 тыс. спасателей. Многие местные жители оказались заблокированы в своих автомобилях на затопленных дорогах, эвакуируют их.

"Имельда" обрушился на Техас ранее на этой неделе. Шторм принес обильные дожди, которые привели к наводнениям.

США Техас

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