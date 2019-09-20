Два человека погибли в штате Техас из-за тропического шторма

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Имельда" унес жизни двух человек в американском штате Техас, временно прекращен прием рейсов в аэропорту Хьюстона, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Во власти стихии оказался город Хьюстон. Затоплены дороги, жилые дома. Около 100 тыс. человек остались без электричества.

FLOOD EMERGENCY: This driver had to abandon his vehicle after getting trapped in rising floodwaters from the remnants of Tropical Storm Imelda, with hundreds of highwater rescues reported in southeastern Texas. https://t.co/kjGh4FrnVz pic.twitter.com/2ivhoFsLi0 — ABC News (@ABC) September 19, 2019

В Международном аэропорту Хьюстона временно прекращено отправление и прием авиарейсов. Отменены или отложены на более поздний срок более 900 рейсов.

В общей сложности в Техасе для оказания помощи пострадавшим задействовано почти 2 тыс. спасателей. Многие местные жители оказались заблокированы в своих автомобилях на затопленных дорогах, эвакуируют их.

"Имельда" обрушился на Техас ранее на этой неделе. Шторм принес обильные дожди, которые привели к наводнениям.