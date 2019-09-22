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Рухани заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Присутствие иностранных сил в Персидском заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

Как передает агентство "Мехр", Рухани подчеркнул, что Иран никому не позволит нарушать свои границы.

Президент Ирана также пообещал на будущей неделе представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе. Как ожидается, Рухани должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Хасан Рухани Иран

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