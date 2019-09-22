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Иран на параде показал новые типы военной техники и вооружения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада в воскресенье продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.

Дальность этих ракет составляет до 2 тыс. км, отмечает агентство.

В ходе парада также были показаны ЗРК "Бавар 373", который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".

"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.

Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.

В торжественных церемониях приняли участие высокопоставленные военные и руководство страны, отмечает агентство.

Иран

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