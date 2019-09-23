Возгорание девяти автоцистерн с бензином и дизелем в Киеве ликвидировано

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, в 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар 9 автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города. Жителей просят придерживаться правил безопасности при задымлении воздуха.