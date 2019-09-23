Поиск

Возгорание девяти автоцистерн с бензином и дизелем в Киеве ликвидировано

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, в 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар 9 автоцистерн с топливом (бензин и дизель).

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города. Жителей просят придерживаться правил безопасности при задымлении воздуха.

Украина Киев

Новости

Девять автоцистерн загорелись на стоянке в одном из районов Киева

Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским

Трамп пообещал обдумать варианты публикации стенограммы разговора с Зеленским

Пожилой турист из России умер в море на Кипре

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Трамп заявил, что обсуждал по телефону с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена

Освобожденных из плена российских моряков отправят домой в понедельник

Иран на параде показал новые типы военной техники и вооружения

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');