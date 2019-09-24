Зеленский выразил надежду на "мощную" встречу с Трампом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский в ходе беседы с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава украинского государства.

Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры украинского президента с американским коллегой запланированы на среду, 25 сентября. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил телеканалу "Громадьское ТВ", что главной темой встречи Зеленского и Трампа станет налаживание отношений между двумя странами. Кроме того, политические лидеры затронут вопрос энергетической безопасности Украины.