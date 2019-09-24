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Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину

Зеленский намерен пригласить Трампа посетить Украину
Владимир Зеленский. Архивное фото
Фото: Zuma/TASS

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить лидера США Дональда Трампа посетить с официальным визитом Украину.

"Я ожидаю, что обязательно пригласим (Трампа - ИФ). (...) Мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал Зеленский по итогам первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном на странице офиса президента Украины в фейсбуке.

Кроме того, Зеленский отметил, что в ближайшие два года будут громкие визиты на Украину и европейских лидеров.

Президент Украины подчеркнул, что проводимые им в рамках рабочего визита в США двусторонние встречи касаются и политики санкций в отношении России.

США Украина

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