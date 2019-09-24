Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США, сообщил "Интерфаксу" сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", - сказал Косачев агентству во вторник.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - подчеркнул он.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе. "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами". "Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - заявила Захарова.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.