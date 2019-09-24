Поиск

Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США, сообщил "Интерфаксу" сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", - сказал Косачев агентству во вторник.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - подчеркнул он.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе. "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами". "Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - заявила Захарова.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.

США Россия Константин Косачев

Новости

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

AB InBev привлекла $5 млрд по итогам IPO в Гонконге

Украинский омбудсмен сообщила о 113 удерживаемых в РФ украинцах

Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому

WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому

Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

США оценили потери Ирана от нефтяных санкций Вашингтона в $50 млрд

Трамп счел себя достойным Нобелевской премии, в отличие от Обамы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');