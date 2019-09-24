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Джабаров после отказа США в визах предложил перенести штаб-квартиру ООН в другую страну

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну после того, как американская сторона не выдала визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Например, в Швейцарию, с которой никогда подобных проблем не было" - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое (поведение)", - отметил Джабаров. Действия американской стороны он назвал "выкручиванием рук".

Джабаров подчеркнул, что российская делегация едет в США "не в гости, а едет работать на международной площадке". "Они едут туда не по приглашению американского ведомства или Госдепа, они едут работать в штаб-квартиру ООН, а их не пускают. Это нонсенс", - сказал он.

По словам сенатора, США стремятся к тому, чтобы другие страны, парламентарии и политики "следовали в русле их внешней политики". "Им что-то не нравится в наших высказываниях, в нашей точке зрения, но они используют примитивные действия", - заявил Джабаров.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.

Совет Федерации Владимир Джабаров США

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