Секретарь СНБО Украины предложил развивать Донбасс без российских инвестиций

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предложил новую концепцию развития территории Донецкой и Луганской областей на линии фронта с самопровозглашенными республиками в расчете на привлечение международных организаций.

В интервью испанской газете El Pais, выдержки из которого приводит пресс-служба СНБО, Данилюк отметил, что необходимо сконцентрировать финансовые ресурсы на востоке Украины. Он напомнил, что для запуска плана восстановления данного региона был избран Мариуполь, где в октябре 2019 года состоится форум инвесторов.

По словам Данилюка, на востоке страны должны заработать новые больницы и школы, чтобы Донбасс стал лицом реформ в медицине и образовании. Кроме того, должны быть созданы условия развития предпринимательства с помощью стимулирования малого и среднего бизнеса, прежде всего, для создания инфраструктуры.

Секретарь СНБО отметил, что рассчитывает на участие международных организаций, таких, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). "Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительству", - сказал Данилюк.

На вопрос о том, будут ли привлечены инвестиции РФ, Данилюк сказал: "Нам не нужны российские инвестиции". "Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали", - сказал Данилюк, напомнив, что Украина тратит 5,4% ВВП на оборону и безопасность, выплачивает пенсии, в частности, тем, кто проживает на не подконтрольных Киеву территориях, а также внутренне перемещенным лицам.