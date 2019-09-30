Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Александру Данилюку 44 года. Секретарем СНБО он стал 28 мая 2019 года. До этого он работал в администрации Петра Порошенко.

О том, что он подал в отставку, стало известно 27 сентября. Предполагалось, что Зеленский примет это решение по возвращении в Киев из Нью-Йорка, где он участвовал в заседании Генассамблеи ООН.

21 сентября Данилюк, комментируя ситуацию вокруг ПриватБанка, национализированного у Игоря Коломойского, заявил, что действующие чиновники, которые в вопросе национализации банка "ранее стояли на стороне Коломойского", и которые сейчас могут влиять на процессы вокруг банка, должны уйти в отставку. Об этом напоминает "Лигабизнесинформ". В происходящем вокруг банка он увидел "прямую угрозу национальной безопасности".

Данилюк с июля 2014 года был постоянным представителем Порошенко в правительстве. С сентября 2015 года был заместителем руководителя администрации президента, а с апреля 2016 года по июнь 2018 года - министром финансов.