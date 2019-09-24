Власти Германии оштрафовали Daimler на 870 млн евро

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура германского города Штутгарт во вторник приняла решение оштрафовать автомобилестроительный концерн Daimler AG на 870 млн евро за нарушения в сфере надзора за сертификацией транспортных средств.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, нарушения касаются отклонений от регуляторных требований, обнаруженных в ряде произведенных автомобилей Daimler-Benz. Ранее компании пришлось отозвать 280 тыс. автомобилей в Германии, на которых было установлено занижающее показатели выхлопов ПО.

Представители компании не станут обжаловать решение прокуратуры. Таким образом, дело об административном нарушении в отношении Daimler закрыто.

Согласно заявлению Daimler, штраф не скажется на ее финансовых показателях за третий квартал.

Акции Daimler дешевеют на 1,1% на торгах во вторник. С начала года рыночная стоимость компании изменилась слабо и составляет 49,47 млрд евро.

"Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. С тех пор правоохранительные органы ФРГ и США ведут масштабное расследование злоупотреблений, причем в поле их внимания попадали все новые топ-менеджеры этого немецкого автогиганта и его дочерних компаний Audi и Porsche.