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Суд в Австралии назначил Volkswagen рекордный штраф в рамках "дизельгейта"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Австралии суд оштрафовал Volkswagen на рекордную для страны сумму в 125 млн австралийских долларов (77,5 млн евро, $86 млн) в рамках "дизельгейта", сообщает ВВС News.

Комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей утверждает, что автопроизводитель ввез в страну 57 000 машин с 2011 до 2015 года, утаив информацию о манипуляциях с датчиками вредности выхлопов машин, которые занижали этот показатель.

Манипуляции были обнаружены осенью 2015 года регуляторами в США. Они выяснили, что на машинах Volkswagen с дизельными двигателями программное обеспечение во время тестов в десятки раз занижало количество вредных веществ в выхлопах автомобилей. Компания признала, что установила такое ПО на 11 млн машин, проданных во всем мире. В США она выплатила досудебную компенсацию в общей сумме в $18 млрд.

Volkswagen Австралия США

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