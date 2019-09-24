Трамп назвал Мадуро "кубинской марионеткой"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором и кубинской марионеткой.

"Диктатор Мадуро - это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа", - заявил Трамп.

"В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать свое собственное коррумпированное коммунистическое руководство", - указал американский лидер.

Трамп отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Мадуро во вторник прибыл в Москву. Президент Венесуэлы планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и провести переговоры с руководством российских компаний.