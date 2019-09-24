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Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Москву

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник сообщил, что прибыл в Москву.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.

Ранее о прибытии Мадуро в Москву сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что самолет президента приземлился в российской столице чуть больше часа назад.

Ранее стало известно, что лидер Венесуэлы планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и провести переговоры с руководством российских компаний.

Венесуэла Николас Мадуро Россия

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