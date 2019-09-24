Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Москву

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник сообщил, что прибыл в Москву.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Ранее о прибытии Мадуро в Москву сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что самолет президента приземлился в российской столице чуть больше часа назад.

Ранее стало известно, что лидер Венесуэлы планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и провести переговоры с руководством российских компаний.