Трамп назвал охотой на ведьм решение демократов начать процедуру импичмента

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает охотой на ведьм решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины - ИФ). Тотальная охота на ведьм", - написал он в твиттере.

Телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.