Что случилось этой ночью: среда, 25 сентября

Письмо Путина мировым лидерам, краткий контакт Лаврова с Зеленским, начало импичмента Трампу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран. Письмо с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности поступило всем членам Североатлантического альянса, Китаю, главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Собеседник "Ъ" из страны-члена НАТО рассказал, что в Альянсе уверены, что на территории РФ такие ракеты уже развернуты, поэтому не восприняли предложение Москвы всерьез.

- Краткий контакт Лаврова с Зеленским состоялся на полях ГА ООН. Глава российского МИДа и украинский президент обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений. Контакт состоялся в ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом.

- Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России после инцидента с американскими визами у части российской делегации. Меры, считает зампред думского комитета по международным делам, должны быть такими, чтобы все обратили на них внимание. К примеру, ограничение доступа к сайту для регистрации желающих участвовать в лотерее или затруднение работы агентств, оформляющих документы для лотереи.

- Интервью Fox News с Путиным уступило статуэтку "Эмми" телеканалу CNN. Беседа корреспондента с главой государства в Хельсинки в 2018 году претендовала на награду в номинации "Интервью в прямом эфире", где также были представлены шесть телеканалов. Победителем стало интервью телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом.

- Спикер палаты представителей США объявила о начале процедуры импичмента Трампу. Нижняя палата начинает официальное расследование, чтобы определить, есть ли основания для его объявления. Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента из трех. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов - большинство. Далее нижняя палата должна проголосовать, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. После чего дело рассмотрят в Сенате. К решению начать расследование Пелоси подтолкнул телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дональд Трамп назвал заявление Пелоси охотой на ведьм.

- "Известия" ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах. Наиболее высокую пенсию получат жители Чукотского автономного округа, Камчатки, Магаданской области, Мурманской области, Якутии. В топ-5 антирейтинга вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Ингушетия.