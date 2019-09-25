Главврача алма-атинской больницы арестовали после смерти сына начальника полиции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты арестовал главврача городской клинической больницы №4 Каната Тезекбаева и врача-анестезиолога Аскара Тунгушбаева, сообщила пресс-служба городского управления общественного здоровья. Врачи участвовали в операции сына начальника городской полиции Нурсултана Кудебаева, который попал в ДТП на квадроцикле и затем умер от полученных травм.

Врачей арестовали 2 сентября, однако об этом решении официально объявили только сейчас. Им вменяют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Кудебаев попал в ДТП и неудачно упал с квадроцикла в июле. Его сначала доставили в больницу №7, затем перевели в четвертую, где он перенес операцию. Затем его отправили на лечение в Германию, где он умер в конце августа.

Жена Тезекбаева в открытом письме президенту Касым-Жомарту Токаеву сообщила, что ее мужа уволили через 26 дней после операции Кудебаева и арестовали без права выхода под залог. Она указала, что главврач был только одним из двух ассистентов и не отвечал напрямую за результаты операции, которую проводил другой хирург. Следствие не доказало, что Тезекбаев нарушил профессиональные обязанности и не доказало связь смерти пациента с последствиями операций на лопате и ключице, говорится в письме.

Она попросила президента взять расследование под контроль и обеспечить открытое и справедливое разбирательство.

Врач Кайрат Смагулов написал письмо заместителю председателя партии "Нур Отан" Бауыржану Байбеку и попросил помочь добиться освобождения Тезекбаева под залог, сообщает Tengrinews.